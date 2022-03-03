Тихонов об отстранении паралимпийцев: «Люди лишены нормальной жизни, им нужно себя проявлять. А они снимают наших спортсменов. Позор!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить Россию и Беларусь от Игр в Пекине.

Накануне МПК разрешил спортсменам выступать в нейтральном статусе, но позже заявил об их недопуске к соревнованиям.



«Глупо и нелепо! Люди лишены нормальной жизни, им нужно себя проявлять. А они снимают наших спортсменов. Позор!», – сказал Тихонов.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине