Тихонов об отстранении паралимпийцев: «Люди лишены нормальной жизни, им нужно себя проявлять. А они снимают наших спортсменов. Позор!»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить Россию и Беларусь от Игр в Пекине.

Накануне МПК разрешил спортсменам выступать в нейтральном статусе, но позже заявил об их недопуске к соревнованиям.
 
«Глупо и нелепо! Люди лишены нормальной жизни, им нужно себя проявлять. А они снимают наших спортсменов. Позор!», – сказал Тихонов.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине

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