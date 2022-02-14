Дмитрий Дубровский: «Медаль в смешанных командных соревнованиях – исторический момент. Рассчитываю на прорыв прыжков с трамплина в России»

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил, что ожидает прогресса российских прыгунов на лыжах с трамплина после серебра Олимпиады-2022.

«Медаль в смешанных командных соревнованиях – исторический для нас момент. Тренировки, которые предшествовали индивидуальным мужскому и женскому стартам на нормальном трамплине, воодушевили нас.

Серебряная медаль – заслуга большого количества людей, которые помогали федерации, обеспечивали всем необходимым. Особенно хочется отметить «Трубную металлургическую компанию», благодаря которой мы существовали в беспрецедентных условиях, в стране появились современные комплексы трамплинов.

Очень здорово, что нам удалось реализовать тот потенциал, который был у сборной, на главном старте четырехлетия. Безусловно, этот успех позволит спортивному руководству по-новому взглянуть на наши виды спорта. Рассчитываю на прорыв нашего вида спорта в России.

Безусловно, подарком судьбы оказались дисквалификации других команд, но организаторы показали, что жесткие правила – одинаковы для всех, и это дорогого стоит.

Накануне командного старта на встрече руководителей команд всех предупредили, что будут жестко проверять на предмет соблюдения требований по костюмам.

Другие команды в поисках лишних 3-5 метров сознательно перешли ту запрещенную грань. Рискнули – получили дисквалификацию. Мы себе позволить такого не могли, не имели права на ошибку, в этом был наш шанс.

Думаю, что в соревнованиях на большом трамплине и , находящиеся на эмоциональном подъеме, однозначно будут претендовать на «десятку» сильнейших, а если повезет – на более высокие места», – сказал Дубровский.

Боевик на олимпийском трамплине: конкурентов наказывали за неправильные костюмы, а Россия всех переиграла и взяла серебро. Как так вышло?