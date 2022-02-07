Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья о серебре Олимпиады: «То, что Путин интересуется нашим видом, дополнительно зарядило ребят»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский прокомментировал серебро российских прыгунов на лыжах с трамплина в командном миксте на Олимпиаде-2022.

«Ведущие команды подверглись дисквалификации, что тоже помогло российским прыгунам занять второе место. В целом хочу отметить, что ребята проявили сегодня боевые качества, в непростых условиях собрались и показали то, на что были способны.

Рады и гордимся нашими спортсменами, с 1968 года не было медалей, они ворвались в историю», – сказал Дубровский.

«Эта медаль даст огромный толчок развитию лыжного двоеборья и прыжкам на лыжах с трамплина. Буквально в день открытия Олимпиады увидели, что интересуется прыжками на лыжах. Кинули ребятам его слова в чат. Их дополнительно зарядило, что он так интересуется нашим видом.

Возможно, тут немного иронии, но патриотизм в команде присутствует. Мы выходили биться за страну, понимали, что шансы есть.

Это был неожиданный старт в связи с дисквалификацией трех ведущих команд. Отклонения по нормам комбинезонов были серьезные. Вчера на совещании команд всех предупредили, что будут жесткие требования. сказала, что будет судить сурово.

Дисквалификации других команд позволили России подняться на вторую ступень пьедестала. Конечно, это огромный успех для нас. 64 года не было медалей в этом виде.

Это огромный успех федерации и команды. Результаты в личных стартах говорят о том, что мы не статисты на этой , – цитирует Дубровского «Р-Спорт».

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