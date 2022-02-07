Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья: «Как будем отмечать серебро? Дадим граммов по 50, наверное»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал, как команда будет отмечать серебро в смешанных командных соревнованиях на Олимпиаде-2022.

За Россию выступали , , и Ирма Махиня. Эта медаль стала первой для России в прыжках с трамплина на Олимпиадах.

«Пока еще всего не осознаем, но не думаю, что экстраординарные будут какие-то отмечания, празднования. Чего-то из ряда вон не будет точно, дадим граммов по пятьдесят, наверное», – сказал Дубровский.

Также Дубровский объяснил проблему с дисквалификациями из-за комбинезонов на олимпийских соревнованиях. У команд Германии, Японии, Австрии и Норвегии не засчитали по прыжку.

«В этот сезон доходит до того, что один комбинезон рассчитан на один прыжок. Два или три лишних сантиметра могут добавить до пяти метров на трамплине. Все знают эту тонкую грань, что можно, что нельзя.

Здесь риск многих стран оказался неоправданным. Мы выходим на старт и так натягиваем комбез, что даже в минус уходим. Единственный протест, который не может быть подан, касается как раз экипировки. В правилах так написано.

Здесь также непростые погодные условия. Норвежцы, австрийцы, немцы, которые на этапах Кубка мира с подавленным преимуществом находятся впереди, не могут справиться. Их здесь в жесткие условия поставили.

Впервые за десятилетие был такой жесткий регламент по экипировке. Рейс-директоры по прыжкам решили таким образом показать, что все страны находятся в равных условиях. На Кубке мира такого рода дисквалификации не встречаются или крайне редко.

Ближе к олимпийскому старту мы критично подходили к этому вопросу. Сидели две недели отшивали комбинезоны у каждого спортсмена, по три-четыре комбинезона», – цитирует Дубровского «Матч ТВ».

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