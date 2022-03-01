Тренер российских лыжников Бородавко: «Мы покидаем Норвегию, международный сезон для нас завершен»

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Тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что российские лыжники покинут Норвегию в среду.

Его слова передает норвежское издание Nettavisen. Предполагается, что спортсмены не выступят на мартовских этапах Кубка мира в норвежских Драммене и Холменколлене, а также в шведском Фалуне и финале серии, который ранее был перенесен из Тюмени. По информации Nettavisen, теперь лыжники сборной России сосредоточатся на национальных соревнованиях.

«Мы покидаем Норвегию, международный сезон для нас завершен», – цитирует российского тренера NRK.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила россиянам выступать под флагом страны. Решение о запрете допуска к соревнованиям может быть принято сегодня.

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