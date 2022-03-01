Представитель FIS: «Федерация лыжных видов спорта Норвегии не может запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях»

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В Международной федерации лыжного спорта (FIS) высказались о возможном отстранении сборных России и Беларуси от соревнований.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии отказалась проводить этапы Кубка мира с участием российских и белорусских спортсменов. 3 марта соревнования пройдут в Драммене, 5-6 марта – в Холменколлене.

«Федерация лыжных видов спорта Норвегии может высказаться о том, что российское и белорусское участие нежелательно, но они не могут запретить им участвовать.

Это идет вразрез с правилами FIS», – заявил генсекретарь FIS Мишель Вион.

Сегодня в 14:00 начнется заседание правления FIS, где будет обсуждаться участие сборной России в соревнованиях.

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