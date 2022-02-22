Клэбо, Валнес, Иверсен, Йохауг, Хайди Венг выступят за сборную Норвегии на этапе Кубка мира в Лахти

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в финском Лахти, который пройдет 26-27 февраля.

В программе этапа коньковые спринты и гонки на 10 и 15 км классическим стилем.

Состав сборной Норвегии

Женщины

Спринт: Мартина Энгебретсен, Матильде Мирвол, Кристине Ставос Шистад, Ане Стенсет, , Лотта Венг.

Гонка на 10 км: Хедда Амундсен, Маргрете Бергане, , Анне Кьерсти Калво, Силье Теодорсен, Марте Сконес, Хайди Венг.

Мужчины

Спринт: Пол Гульберг, Йоханнес Клэбо, Томас Хелланд Ларсен, Эвен Нортуг, Синдре Бьорнестад Скар, Маттис Стенсхаген, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес.

Гонка на 15 км: Пол Гульберг, , , , Мартин Левстрем Ниенге, Маттис Стенсхаген, Дидрик Тонсет, Эрик Валнес.