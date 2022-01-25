Клэбо, Холунн, Рете и другие лыжники олимпийской сборной Норвегии определены как близкие контакты тренера Монсена, сдавшего положительный тест на ковид

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Все восемь лыжников, входящих в мужской олимпийский состав сборной Норвегии, определены как близкие контакты заболевшего COVID-19 тренера Арильда Монсена.

Это означает, что их вылет в Пекин откладывается с 27 на 31 января. Они воспользуются вторым чартерным рейсом олимпийской сборной Норвегии.

В состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2022 вошли Йоханнес Клэбо, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Пол Гульберг и Шюр Рете. 

Лыжники вернутся в Осло из Сейсер Альм накануне вылета в Пекин, сообщает WhatsApp Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Вся сборная вчера сдала ПЦР-тесты на коронавирус, результаты которых будут известны сегодня после обеда. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

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