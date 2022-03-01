Этап Кубка мира по лыжам в Драммене может быть отменен, если FIS не отстранит сборную России

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Организаторы спринта на этапе Кубка мира в норвежском Драммене готовы отменить соревнования, если российским лыжникам не запретят в них участвовать.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила спортсменам из России соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

 «Мы организаторы и мы согласны быть организаторами, но сейчас говорим, что не можем ими стать, пока FIS не решит отстранить (российских) спортсменов. Это зашло слишком далеко», – заявили в оргкомитете.

3 марта на этапе в Драммене должны пройти мужской и женский спринт классическим стилем.

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