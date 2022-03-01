Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам перекрасит свой логотип в цвета украинского флага

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Швейцарская компания Coop, которая является основным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам, перекрасит свой логотип в цвета украинского флага.

Логотип будет размещен на стартовых номерах спортсменов. Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила россиянам соревноваться под национальным флагом.

«Мы надеемся, что россияне не выйдут с такими стартовыми номерами, если FIS не отстранит их от гонок», – заявили в Coop.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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