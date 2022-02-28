Главы лыжных федераций Норвегии, Швеции и Финляндии призвали FIS пересмотреть вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Главы лыжных федераций Норвегии, Швеции и Финляндии направили письмо президенту Международной федерации лыжных видов (FIS) Йохану Элиашу и генсеку организации Мишелю Виону с просьбой пересмотреть вопрос участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой .

Спортивные чиновники призывают FIS запретить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в ближайшее время.

Ранее в FIS заявили, что национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку национальности.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.