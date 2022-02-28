Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кобаяси и Гранеруд разделили победу, Крафт – 3-й, Климов – 22-й

Японец Рею Кобаяси и норвежец Халвор Эгнер Гранеруд разделили победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лахти. Россиянин Евгений Климов занял 22-е место.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

HS130

1-2. Рею Кобаяси (Япония) – 278,0 балла (125,0 м + 130,5 м)

1-2. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 278,0 (127,0 + 128,5)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 271,3 (124,0 + 128,0)

4. Ульрих Вольгенаннт (Австрия) – 266,0 (129,0 + 124,0)

5. Карл Гайгер (Германия) – 265,9 (125,5 + 123,5)

6. Мануэль Феттнер (Австрия) – 265,5 (130,5 + 124,0)

7. Давид Кубацки (Польша) – 263,5 (125,0 + 126,0)

8. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 261,7 (123,0 +127,0)

22. Евгений Климов (Россия) – 239,2 (120,0 + 120,5)

Россияне Роман Трофимов, Михаил Назаров и Александр Баженов не прошли во вторую попытку.