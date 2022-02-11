Олимпиада-2022. Прыжки с трамплина. Линдвик победил в квалификации на большом трамплине, Садреев – 5-й, Климов – 13-й

Норвежец Мариус Линдвик выиграл квалификацию в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянин Данил Садреев занял пятое место.
Пекин, Китай
Прыжки с трамплина
Мужчины
HS140
Квалификация
1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 136,4 балла (135,0 м)
2. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 131,6 (133,5)
3. Петер Превц (Словения) – 128,3 (131,0)
4. Штефан Крафт (Австрия) – 127,6 (128,5)
5. Данил Садреев (Россия) – 127,3 (136,5)
6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 123,3 (129,0)
7. Антти Аальто (Финляндия) – 123,0 (126,5)
8. Камиль Стох (Польша) – 122,5 (128,0)
9. Рею Кобаяси (Япония) – 121,3 (128,0)...
13. Евгений Климов (Россия) – 119,5 (130,0)...
16. Роман Трофимов (Россия) – 116,0 (123,5)...
21. Михаил Назаров (Россия) – 112,6 (124,5)