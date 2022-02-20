Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2022 в лыжных гонках, Россия – 2-я с четырьмя золотыми медалями

Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2022 в Пекине в лыжных гонках, Россия – 2-я с четырьмя золотыми медалями.
При этом Россия стала лучшей по числу наград – у сборной 11 медалей.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Лыжные гонки
Медальный зачет
1. Норвегия – 5-1-2 (8)
2. Россия – 4-4-3 (11)
3. Финляндия – 1-2-3 (6)
4. Швеция – 1-2-1 (4)
5. Германия – 1-1-0 (2)
6. США – 0-1-1 (2)
7. Италия – 0-1-0 (1)
8-9. Австрия – 0-0-1 (1)
8-9. Франция – 0-0-1 (1)
Медали сборной России
🥇 Александр Большунов, лыжные гонки, скиатлон
🥇 Александр Большунов, лыжные гонки, масс-старт на 28 км свободным стилем
🥇 Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов, лыжные гонки, эстафета
🥇 Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, лыжные гонки, эстафета
🥈 Иван Якимушкин, лыжные гонки, масс-старт на 28 км свободным стилем
🥈 Александр Большунов, лыжные гонки, 15 км, классический стиль
🥈 Денис Спицов, лыжные гонки, скиатлон
🥈 Наталья Непряева, лыжные гонки, скиатлон
🥉 Александр Терентьев, лыжные гонки, спринт, свободный стиль
🥉 Александр Большунов и Александр Терентьев, лыжные гонки, командный спринт
🥉 Юлия Ступак и Наталья Непряева, лыжные гонки, командный спринт