Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2022 в лыжных гонках, Россия – 2-я с четырьмя золотыми медалями

Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2022 в Пекине в лыжных гонках, Россия – 2-я с четырьмя золотыми медалями.

При этом Россия стала лучшей по числу наград – у сборной 11 медалей.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Медальный зачет

1. Норвегия – 5-1-2 (8)

2. Россия – 4-4-3 (11)

3. Финляндия – 1-2-3 (6)

4. Швеция – 1-2-1 (4)

5. Германия – 1-1-0 (2)

6. США – 0-1-1 (2)

7. Италия – 0-1-0 (1)

8-9. Австрия – 0-0-1 (1)

8-9. Франция – 0-0-1 (1)

Медали сборной России

🥇 Александр Большунов, лыжные гонки, скиатлон

🥇 Александр Большунов, лыжные гонки, масс-старт на 28 км свободным стилем

🥇 Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов, лыжные гонки, эстафета

🥇 Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, лыжные гонки, эстафета

🥈 Иван Якимушкин, лыжные гонки, масс-старт на 28 км свободным стилем

🥈 Александр Большунов, лыжные гонки, 15 км, классический стиль

🥈 Денис Спицов, лыжные гонки, скиатлон

🥈 Наталья Непряева, лыжные гонки, скиатлон

🥉 Александр Терентьев, лыжные гонки, спринт, свободный стиль

🥉 Александр Большунов и Александр Терентьев, лыжные гонки, командный спринт

🥉 Юлия Ступак и Наталья Непряева, лыжные гонки, командный спринт