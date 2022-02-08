Александр Терентьев: «За пять дней до Олимпийских игр удалил инстаграм, чтобы не отвлекаться. Сегодня установлю обратно»

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о тренировках перед Олимпиадой в Пекине, где он завоевал бронзу в спринте.

– Что за травма у вас была в Италии?

– Да на интервальной тренировке упал. Вроде не так страшно, но продолжать работать дальше не мог. Иначе меня вообще могло тут не быть.

– Даже так?

– Да, все серьезно.

– Напрягало, что все уже в Пекине, а вы еще в Италии?

– Конечно. За пять дней до Олимпийских игр я даже удалил инстаграм. Чтобы не отвлекаться. Терзало, что не поехал сюда со всеми (из-за травмы Терентьев вылетел в Пекин только 4 февраля – Sports.ru). Сегодня установлю приложение обратно, – сказал Терентьев.

– Медали Большунова, Спицова и Непряевой настраивали на оптимизм?

– Конечно. Смотрел эту гонку – и меня прямо мотивировало происходящее.

– Клэбо сегодня можно было обыгрывать?

– Нет. Думал, будет лучше. Если серьезно, перед финалом я понимал, что медаль реальна.

– Предчувствия утром какие-то были?

– Самочувствие было хорошее. Вышел на пробежку – так легко. Почувствовал, что в этот день можно вершить дела. Акклиматизации, кстати, пока не ощущаю. Прекрасно чувствую себя. Ложусь в 22:00 и сразу засыпаю. Сплю хорошо.

– Следующая цель?

– Выспаться, – ответил спортсмен.

Медальный зачет после 4 дней Олимпиады: Россия взяла сразу три бронзы, но сползла на 7-е место. По количеству все еще лидеры