Александр Терентьев: «За пять дней до Олимпийских игр удалил инстаграм, чтобы не отвлекаться. Сегодня установлю обратно»

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о тренировках перед Олимпиадой в Пекине, где он завоевал бронзу в спринте.
– Что за травма у вас была в Италии?
– Да на интервальной тренировке упал. Вроде не так страшно, но продолжать работать дальше не мог. Иначе меня вообще могло тут не быть.
– Даже так?
– Да, все серьезно.
– Напрягало, что все уже в Пекине, а вы еще в Италии?
– Конечно. За пять дней до Олимпийских игр я даже удалил инстаграм. Чтобы не отвлекаться. Терзало, что не поехал сюда со всеми (из-за травмы Терентьев вылетел в Пекин только 4 февраля – Sports.ru). Сегодня установлю приложение обратно, – сказал Терентьев.
– Медали Большунова, Спицова и Непряевой настраивали на оптимизм?
– Конечно. Смотрел эту гонку – и меня прямо мотивировало происходящее.
– Клэбо сегодня можно было обыгрывать?
– Нет. Думал, будет лучше. Если серьезно, перед финалом я понимал, что медаль реальна.
– Предчувствия утром какие-то были?
– Самочувствие было хорошее. Вышел на пробежку – так легко. Почувствовал, что в этот день можно вершить дела. Акклиматизации, кстати, пока не ощущаю. Прекрасно чувствую себя. Ложусь в 22:00 и сразу засыпаю. Сплю хорошо.
– Следующая цель?
– Выспаться, – ответил спортсмен.
Медальный зачет после 4 дней Олимпиады: Россия взяла сразу три бронзы, но сползла на 7-е место. По количеству все еще лидеры