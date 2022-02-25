Олег Матыцин: «Международные федерации подтвердили, что сделают максимум, чтобы не допустить политизации и конфликтных ситуаций на турнирах с участием россиян»

Министр спорта поделился мнением насчет отмены этапов Кубка мира по лыжным видам и натурбану в России.

«Мы с сожалением приняли информацию, которая пришла сегодня и вчера от международных федераций об отмене соревнований в России. Понимаем, какой большой труд был сделан организационными комитетами, многие спортсмены уже приехали сюда, и вот-вот должен был состояться старт. Решение было неожиданным и очень сложным.

Важно подчеркнуть, что у нас сохраняется диалог с международными федерациями. Сегодня я разговаривал с президентом Международной федерации лыжных видов спорта ( ). Он выразил сожаление и сказал, что нет никаких сомнений в том, что Россия готова организовывать соревнования на самом высоком уровне. Мы договорились, что в дальнейшем при нашем желании они не будут препятствовать предоставлению прав на проведение крупных турниров в России.

Решение было принято под давлением многих национальных федераций, которые, в свою очередь под давлением соответственных организаций своих стран, вынуждены были покинуть Россию. В этом случае для международной федерации единственным решением было отменить эти соревнования. Мы говорим о турнирах по фристайлу, натурбану, которые должны были пройти в эти выходные.

Но, к великому сожалению, Международная федерация лыжных видов спорта также приняла решение об отмене этапа Кубка мира в Тюмени. Конечно, мы предоставили международной федерации гарантии того, что все меры безопасности будут выполнены и никаких чрезвычайных ситуаций в местах проведения соревнований и вообще на территории России нет.

Я также достаточно жестко обратился с рекомендацией, чтобы в отношении российских спортсменов за рубежом не было предпринято никаких препятствий. Здесь важны позиции Международного олимпийского комитета ( ) и международных федераций, потому что они являются правообладателями этих турниров и вместе с организаторами отвечают за все регламенты.

Со стороны международных федераций было подтверждено, что они сделают максимум, чтобы не допустить никаких попыток политизации и конфликтных ситуаций в рамках турниров, где примут участие российские спортсмены», – сказал Матыцин в программе «Все на Матч!».

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