Матыцин о призыве МОК перенести соревнования: «Ни в России, ни в Беларуси чрезвычайных конфликтов не происходит. Включать санкции считаем недопустимым и неадекватным»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к федерациям перенести или отменить соревнования, запланированные на территории России или Беларуси.

«МОК должен оставаться самостоятельной международной организацией, декларирующей принципы единства, невмешательства и недопустимости политизации спорта.

Тем не менее, мы видим, что не приведены причины, почему это было сделано. Ни на территории Российской Федерации, ни на территории Белоруссии никаких чрезвычайных конфликтов и ситуаций не происходит. Включать меры дополнительного реагирования и санкций для стран считаем недопустимым и неадекватным в нынешней ситуации.

Надеюсь, этим они ограничатся, потому что, если будут дальнейшие действия, связанные с ограничением прав спортсменов участвовать в соревнованиях, это будет нарушение прав человека. Сейчас такая трактовка значительно затрагивает интересы нашей страны», – сказал Матыцин в эфире программы «Все на Матч!»

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

МОК призвал международные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Беларуси