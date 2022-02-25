Министерство спорта РФ сожалеет о переносе финала чемпионов из Санкт-Петербурга.

спорта РФ сожалеет о принятии УЕФА решения перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Россия всегда была и остается гарантом взятых на себя обязательств по проведению крупнейших международных спортивных мероприятий, в том числе футбольных, на самом высоком уровне.

Наша позиция неизменна – спорт должен оставаться вне политики и не быть средством манипуляции и ущемления чьих-либо интересов», – говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Матч пройдет на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени 28 мая.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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