Ханс Кристер Холунн выступил за перенос финала Кубка мира из Тюмени: «Будет неправильным проводить гонки в стране, которая вступает в войну»

Ханс Кристер Холунн выступил за перенос финала Кубка мира из Тюмени из-за конфликта России и Украины.
Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам из Норвегии считает, что финал Кубка мира нужно перенести из Тюмени в другое место на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) попросила шведский Эстерсунд быть готовым к проведению заключительного этапа вместо Тюмени.
«Будет неправильным проводить гонки в стране, которая вступает в войну. Надеюсь, FIS сумеет перенести гоночный уикэнд, а не просто отменить его», – сказал Холунн.
Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.