Ханс Кристер Холунн выступил за перенос финала Кубка мира из Тюмени: «Будет неправильным проводить гонки в стране, которая вступает в войну»

Ханс Кристер Холунн выступил за перенос финала Кубка мира из Тюмени из-за конфликта России и Украины.

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам из Норвегии считает, что финал Кубка мира нужно перенести из Тюмени в другое место на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта ( ) попросила шведский Эстерсунд быть готовым к проведению заключительного этапа вместо Тюмени.



«Будет неправильным проводить гонки в стране, которая вступает в войну. Надеюсь, FIS сумеет перенести гоночный уикэнд, а не просто отменить его», – сказал Холунн.

Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.