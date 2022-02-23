Ханс Кристер Холунн выступил за перенос финала Кубка мира из Тюмени: «Будет неправильным проводить гонки в стране, которая вступает в войну»

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Ханс Кристер Холунн выступил за перенос финала Кубка мира из Тюмени из-за конфликта России и Украины.

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам из Норвегии считает, что финал Кубка мира нужно перенести из Тюмени в другое место на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) попросила шведский Эстерсунд быть готовым к проведению заключительного этапа вместо Тюмени.

«Будет неправильным проводить гонки в стране, которая вступает в войну. Надеюсь, FIS сумеет перенести гоночный уикэнд, а не просто отменить его», – сказал Холунн.

Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.

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