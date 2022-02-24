Криста Пярмякоски: «Если финал Кубка мира будет проводиться в Тюмени, мне придется хорошо подумать, ехать туда или нет»

Финская лыжница рассказала, планирует ли выступать на этапе Кубка мира в Тюмени, запланированном на 18-20 марта.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) может перенести заключительный этап из Тюмени на фоне конфликта между Россией и Украиной.

– Должна ли Тюмень проводить мира?

– Это хороший вопрос, который уже обсуждался в финской команде. Моя собственная позиция такова: если гонки будут проводиться там, мне придется хорошо подумать, ехать туда или нет, – сказала Пярмякоски.