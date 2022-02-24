Турышев о сокращении марафона на Олимпиаде-2022: «На мой взгляд, жюри приняло абсолютно правильное и взвешенное решение»

Тренер сборной России по лыжным гонкам поделился мнением о решении сократить дистанцию мужского марафона на Олимпиаде в Пекине.

Из-за сложных погодных условий спортсмены бежали 28,4 км вместо 50.

«На откатке к нам подъехали представители жюри. Я спросил, будет проводиться гонка или нет, а вместо ответа получил встречный вопрос: «А что бы ты сделал в такой ситуации?». Я задумался в этот момент. Действительно, а что бы я сделал? Как бежать в таких условиях 50 км, когда сильнейший, почти ураганный ветер, тупое скольжение, мороз и есть огромный риск для здоровья?

Это с одной стороны. А с другой – ведь были ребята, которые остались без медалей в предыдущих гонках или вообще приехали только ради марафона, и они готовы были выйти на трассу в любых условиях. Честно говоря, я не смог ответить.

На мой взгляд, жюри приняло абсолютно правильное и взвешенное решение. Гонку решено было провести, но с сокращением дистанции. Организаторы убрали самые продуваемые ветром участки, чтобы максимально обезопасить спортсменов. Я могу сказать, что во время откатки садился там на спуск и просто останавливался – настолько сильным был ветер», – сказал Турышев.

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