Лыжи. Кубок мира. Устюгов, Спицов, Червоткин, Клэбо, Крюгер выступят в коньковой гонке на 15 км

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдет мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем.

Давос, Швейцария

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – в 13:40 по московскому времени, трансляция – Eurosport 2.

Старт-лист

34. Андрей Ларьков (Россия)

35. Морис Манифика (Франция)

36. Андрей Мельниченко (Россия)

37. Йенс Бурман (Швеция)

38. (Швейцария)

39. (Россия)

40. Шюр Рете (Норвегия)

42. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

44. (Норвегия)

48. Алексей Червоткин (Россия)

50. (Россия)

52. Артем Мальцев (Россия)

58. Иван Якимушкин (Россия)

60. Харальд Амундсен (Норвегия)

64. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

70. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)