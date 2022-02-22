Большунов о призовых за Олимпиаду: «Если бы для меня была цель именно заработать, то здесь не было бы ни одной медали»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал об отношении к своему успеху на Олимпиаде в Пекине, где он выиграл пять медалей, в том числе три золотых.

– На самом деле, когда я пересекаю финишную черту, уже можно сказать: «Все. До свидания. Уже можно забыть об этой медали». Да, вот сейчас я выиграл, я нахожусь наверху, но с завтрашнего дня все по-новому.

– Ты считал примерно призовые, сколько плюс-минус должно получиться?

– За меня есть кому посчитать. Для меня это не главное. Классно, что я могу этим трудом заработать, но если бы для меня была цель именно заработать, то здесь бы не было ни одной медали. Потому что есть такие спортсмены, у которых другие цели – кто-то приходит в сборную: «Вот. Я в сборной»... Не знаю, у каждого свои цели.

У меня цель – победить, все-таки преодолеть самого себя и доказать, что даже невзирая на все эти препятствия, когда у тебя не получается, я все-таки могу доказать, что в нужный момент, нужный час и в нужную секунду я могу выдать неплохой результат», – сказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».

Ранее сообщалось, что за выступление на Олимпиаде в Пекине Большунов получит более 16 млн рублей.

Призовые за медали Олимпиады: Россия выплатит почти три миллиона долларов (больше всех), США – 1,5