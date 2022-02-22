Большунов, Непряева, Спицов, Терентьев и Червоткин выступят на этапе Кубка мира в Лахти

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал предварительный состав на этап Кубка мира, который пройдет в финском Лахти.

«Окончательно состав еще не определен. Знаю, что моя группа поедет в полном составе.

Это Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Мария Истомина. Эти спортсмены на 100% едут», – сказал Бородавко.

Соревнования в Лахти пройдут с 26 по 27 февраля.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2021/22: финал в Тюмени – в марте, этапы во Франции и Словении отменены