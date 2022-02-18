«Мне как-то фиолетово». Призер Олимпиады Буров о возможном выходе футбольной сборной России на ЧМ-2022

Илья Буров заявил, что ему все равно, выйдет ли сборная России по футболу на ЧМ-2022.
– Как вы реагируете на то, что о вашем виде спорта вспоминают раз в четыре года? И то когда вы выигрываете медаль...
– Мне часто говорят об этом, многие писали. Что сказать, приятно, что хоть раз в четыре года вспоминают о таких видах спорта, как наш, узнают о нас.
– А вы сами любите смотреть другие виды спорта? Футбол? Хоккей?
– Я не большой любитель футбола и хоккея. Иногда смотрю что-то на финальных турнирах. Но не фанат, меня не тянет это смотреть.
– Хоккейная сборная вышла в финал Олимпиады, а футбольной еще играть в стыковом матче через месяц, чтобы пробиться на чемпионат мира. Как думаете, получится?
– Мне как-то фиолетово.
– Тоже недовольны, что футболистам столько внимания, а про вас говорят раз в четыре года?
– Давайте оставлю это без комментариев. Потому что много чего могу сказать, – заявил бронзовый призер Олимпиады-2022 по фристайлу.