«Мне как-то фиолетово». Призер Олимпиады Буров о возможном выходе футбольной сборной России на ЧМ-2022

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Илья Буров заявил, что ему все равно, выйдет ли сборная России по футболу на ЧМ-2022.

– Как вы реагируете на то, что о вашем виде спорта вспоминают раз в четыре года? И то когда вы выигрываете медаль...

– Мне часто говорят об этом, многие писали. Что сказать, приятно, что хоть раз в четыре года вспоминают о таких видах спорта, как наш, узнают о нас.

– А вы сами любите смотреть другие виды спорта? Футбол? Хоккей?

– Я не большой любитель футбола и хоккея. Иногда смотрю что-то на финальных турнирах. Но не фанат, меня не тянет это смотреть.

– Хоккейная сборная вышла в финал Олимпиады, а футбольной еще играть в стыковом матче через месяц, чтобы пробиться на чемпионат мира. Как думаете, получится?

– Мне как-то фиолетово.

– Тоже недовольны, что футболистам столько внимания, а про вас говорят раз в четыре года?

– Давайте оставлю это без комментариев. Потому что много чего могу сказать, – заявил бронзовый призер Олимпиады-2022 по фристайлу.

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