Илья Буров про объятия с украинцем Абраменко в Пекине-2022: «Главное – дружба, а политики пусть между собой разбираются и в спорт не лезут»

Илья Буров прокомментировал совместную фотографию с украинцем Александром Абраменко.

Буров завоевал бронзу в акробатике, Абраменко стал вторым. В Пхенчхане-2018 россиян был третьим, украинец – первым. После обоих турниров спортсмены обнялись.

Накануне Олимпиады-2022 Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не фотографироваться с россиянами.

«Через четыре года история снова в топе, так что все хорошо – нас запомнят, мы в истории. Как и тогда, могу сказать, что спорт – вне политики. Главное – дружба, а политики пусть между собой разбираются и в спорт не лезут.

Мы обсуждали этот момент, он не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней. Но как я мог не поздравить друга? Так что все нормально», – сказал российский фристайлист.

Фото дня. Наш фристайлист Илья Буров и украинец Абраменко на подиуме Олимпиады (даже обнялись)

Украина запретила спортсменам фотографироваться с нашими на Олимпиаде-2022. Возмутились Соловьев, Губерниев, Роднина