Александр Большунов: «Очень рад, что смог завоевать не одну, а три золотые медали. Это великолепное достижение»

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал выступление на Олимпиаде в Пекине после возвращения в Россию. 

«То, что мы дома – уже хорошо. Перелет прошел довольно быстро. Казалось, что туда летели дольше.

Сейчас больше всего хочется спокойствия. Очень рад, что смог завоевать не одну, а три золотые медали. Это великолепное достижение.

Быть знаменосцем – это большая честь. Мне посчастливилось быть знаменосцем на закрытии Олимпиады. Единственное – если бы был флаг, то было бы намного круче. Но во флаге ОКР все цвета нашего триколора присутствуют.

Где золотые ботинки? Не буду говорить, иначе вы начнете искать их тоже», – сказал Большунов в эфире канала «Россия 24». 

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