Александр Большунов: «Очень рад, что смог завоевать не одну, а три золотые медали. Это великолепное достижение»

Трехкратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление на Олимпиаде в Пекине после возвращения в Россию.

«То, что мы дома – уже хорошо. Перелет прошел довольно быстро. Казалось, что туда летели дольше.

Сейчас больше всего хочется спокойствия. Очень рад, что смог завоевать не одну, а три золотые медали. Это великолепное достижение.

Быть знаменосцем – это большая честь. Мне посчастливилось быть знаменосцем на закрытии . Единственное – если бы был флаг, то было бы намного круче. Но во флаге ОКР все цвета нашего триколора присутствуют.

Где золотые ботинки? Не буду говорить, иначе вы начнете искать их тоже», – сказал Большунов в эфире канала «Россия 24».