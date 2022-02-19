Александр Большунов получит более 16 млн рублей за выступление на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов получит более 16 миллионов рублей от правительства РФ за выступление на в Пекине.

На Играх-2022 Большунов завоевал три золота – в скиатлоне, эстафете, марафоне, серебро в «разделке» и бронзу в командном спринте.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за золотую медаль Пекина-2022 российские спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн, за бронзовую медаль – 1,7 млн.

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду