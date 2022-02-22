Анастасия Таталина: «Олимпиада началась с того, что я упала на тренировке и получила травму. Подходили соперницы из других стран и говорили, что на моем месте не продолжали бы выступление»

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала о травме, полученной во время Олимпиады в Пекине.

На прошедших Играх спортсменка заняла четвертое место в лыжном слоупстайле и десятое – в биг-эйре.

«Для меня Олимпиада началась с того, что за два дня до квалификации в биг-эйре я упала на тренировке и получила травму. Из-за отека на пол-лица закрылся глаз – я им ничего не видела. Выступать в таком состоянии было очень опасно: наш вид спорта и так очень травматичный, а когда у тебя не видит один глаз, риск возрастает в разы.

Ко мне подходили соперницы и тренеры из других стран и говорили, что на моем месте не продолжали бы выступление. Но я понимала всю ответственность, которая на мне лежит, – я приехала на Олимпиаду представлять свою страну, поэтому у меня даже не было мыслей сняться. Я продолжила тренировку, а потом вышла и на квалификацию.

Правда, пришлось разработать персональный стиль: красный тейп вокруг глаза (без него он вообще не открывался), а сверху солнцезащитные очки. Сейчас, возможно, я понимаю, что это было чересчур рискованно, но тогда... Тогда была только уверенность в себе.

И даже с одним глазом я квалифицировалась в финальную часть! Я сделала все, что смогла на тот момент, но в итоге заняла 10-е место. Когда есть травма, тебе что-то мешает, то ты не можешь реализовать себя на 100% и исполнить программу, на которую рассчитывала.

Но я понимала, что впереди слоупстайл и отек ко дню квалификации спадет. Так и получилось – у меня была возможность хотя бы нормально надеть горнолыжную маску! Я сделала все, чтобы достойно выступить и представить свою страну. Но, к сожалению, заняла только четвертое место, и это зависело уже не от меня», – отметила Таталина.

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