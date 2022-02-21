Глава Федерации сноуборда России об Олимпиаде: «Из-за ковида мы недосчитались медали. У Надыршиной вообще не было подготовки на заключительном этапе»

Президент Федерации сноуборда России и главный тренер сборной рассказал о причинах неудачного выступления российской команды на в Пекине.

– Не хочу оправдывать себя и команду, но из-за ковида мы реально недосчитались медали. Девчонки у нас были на стрессе, прилетели впритык к соревнованиям. Соня Надыршина, Наташа Соболева могли показать хороший результат. Они были изолированы две недели. Но они все равно молодцы, они еще возьмут свое, я знаю это.

Обидно, конечно, не самый фейр-плей получается. Из-за изоляции у Надыршиной вообще не было подготовки на заключительном этапе. Она прилетела прямо на старт, это было очень сложно физически.

– Тем не менее одну медаль добыли.

– Да, медаль одну взяли, это хорошо. показал характер, мы верили в него. Со старшим тренером сборной мы понимали, что будем ставить Вика на Олимпиаду, так как у других ребят, за исключением Логинова, Соболева, в последнее время не было пьедесталов.

В мужском турнире в слаломе у нас была максимальная квота, четыре спортсмена, а в итоге смогли выступить только три. Слуев не попал на Олимпийские игры из-за ковида, а запасной Карлагачев по той же причине не смог выступить в Пекине, – сказал Тихомиров.