Глава Федерации сноуборда России об Олимпиаде: «Из-за ковида мы недосчитались медали. У Надыршиной вообще не было подготовки на заключительном этапе»

Теги сноуборд Денис Тихомиров Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 сборная России жен (сноуборд) сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Наталья Соболева Федерация сноуборда России София Надыршина Лыжи

Президент Федерации сноуборда России и главный тренер сборной Денис Тихомиров рассказал о причинах неудачного выступления российской команды на Олимпиаде в Пекине.

– Не хочу оправдывать себя и команду, но из-за ковида мы реально недосчитались медали. Девчонки у нас были на стрессе, прилетели впритык к соревнованиям. Соня Надыршина, Наташа Соболева могли показать хороший результат. Они были изолированы две недели. Но они все равно молодцы, они еще возьмут свое, я знаю это.

Обидно, конечно, не самый фейр-плей получается. Из-за изоляции у Надыршиной вообще не было подготовки на заключительном этапе. Она прилетела прямо на старт, это было очень сложно физически.

– Тем не менее одну медаль добыли.

– Да, медаль одну взяли, это хорошо. Вик Уайлд показал характер, мы верили в него. Со старшим тренером сборной мы понимали, что будем ставить Вика на Олимпиаду, так как у других ребят, за исключением Логинова, Соболева, в последнее время не было пьедесталов.

В мужском турнире в слаломе у нас была максимальная квота, четыре спортсмена, а в итоге смогли выступить только три. Слуев не попал на Олимпийские игры из-за ковида, а запасной Карлагачев по той же причине не смог выступить в Пекине, – сказал Тихомиров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные