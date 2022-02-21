Вик Уайлд: «Если захочу еще раз отправиться на Олимпийские игры... Думаю, третью золотую медаль смогу завоевать, да?»

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, российский сноубордист Вик Уайлд высказался о возможном завершении карьеры.

На зимних Играх-2022 Уайлд взял бронзу в параллельном гигантском слаломе.

«Я себе пообещал, что завершу карьеру, если выиграю медаль Олимпиады. Но я сказал об этом только себе, это не должно было быть объявлено публично.

Меня не интересуют Кубки мира и чемпионаты мира, до 17 лет я не знал, что это такое. Когда мне было 8 лет, я сказал, что хочу оказаться на Олимпийских играх, в 11 я сказал, что хочу их выиграть. Это все, что мне было важно.

Я думаю, что если захочу еще раз отправиться на Олимпийские игры... Думаю, третью золотую медаль смогу завоевать, да? В таком случае я отправлюсь и сделаю все, что потребуется, для еще одной медали», – сказал 35-летний Уайлд.

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