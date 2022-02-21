Глава Федерации сноуборда России: «У меня есть интересное предложение Уайлду по дальнейшей работе, обсудим с ним»

Теги сноуборд Денис Тихомиров сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Федерация сноуборда России Лыжи

Президент Федерации сноуборда России и главный тренер сборной Денис Тихомиров рассказал, что предложит Вику Уайлду работу в национальной команде.

– Вик здорово выступил в Пекине (завоевал бронзу в параллельном гиганстком слаломе – Sports.ru). Может, не надо ему завершать карьеру?

– У меня есть интересное предложение Вику по дальнейшей работе, обсудим с ним. Мое мнение – не думаю, что ему надо гоняться очень долго. В плане методик по физподготовке, в плане работы по мотивации ему, возможно, нужно попробовать что-то с борд-кроссом. Будем двигаться в этом направлении.

– То есть стать тренером сборной?

– Посмотрим, да, – сказал Тихомиров.

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