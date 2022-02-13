Вик Уайлд о завершении карьеры: «В Китае все было отлично. У меня еще нет решения, я буду говорить об этом позже»

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Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, российский сноубордист Вик Уайлд ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Я не думаю сейчас об этом. В Китае все было отлично, я очень рад и все. У меня еще нет решения, я буду говорить об этом позже. Не знаю, сколько времени займет принятие решения, я сообщу, как буду готов», – сказал Уайлд.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Уайлд взял бронзу в параллельном гигантском слаломе.

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