Вик Уайлд о завершении карьеры: «В Китае все было отлично. У меня еще нет решения, я буду говорить об этом позже»

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, российский сноубордист Вик Уайлд ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Я не думаю сейчас об этом. В Китае все было отлично, я очень рад и все. У меня еще нет решения, я буду говорить об этом позже. Не знаю, сколько времени займет принятие решения, я сообщу, как буду готов», – сказал Уайлд.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Уайлд взял бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Уайлд между золотом Сочи и бронзой Пекина: лечил колено, ссорился с чиновниками и боролся с апатией