«Прикосновения – это очень опасно». Большунов не разрешил Губерниеву прикоснуться к его золотой медали во время интервью

Российский лыжник не разрешил комментатору Дмитрию Губерниеву прикоснуться к своей золотой медали Олимпийских игр-2022 в скиатлоне.

– Видимо, то, что происходило в этом сезоне, при подготовке – так все и должно было случиться, чтобы главную победу одержать именно здесь. Это долгожданная медаль.

– Можно аккуратно (прикоснуться), Саша?

– Не-не-не, после 19-го. Все прикосновения – это очень опасно.

После 19 февраля, после 18:00. Но лучше быстрее пробежать полтинник, – сказал Большунов во время интервью Губерниеву.

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