«Прикосновения – это очень опасно». Большунов не разрешил Губерниеву прикоснуться к его золотой медали во время интервью

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2022 Александр Большунов Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов не разрешил комментатору Дмитрию Губерниеву прикоснуться к своей золотой медали Олимпийских игр-2022 в скиатлоне. 

– Видимо, то, что происходило в этом сезоне, при подготовке – так все и должно было случиться, чтобы главную победу одержать именно здесь. Это долгожданная медаль.

– Можно аккуратно (прикоснуться), Саша? 

– Не-не-не, после 19-го. Все прикосновения – это очень опасно.

После 19 февраля, после 18:00. Но лучше быстрее пробежать полтинник, – сказал Большунов во время интервью Губерниеву. 

«Я был на грани потери сознания, не мог дышать». Большунов замучил норвежцев скоростью – и они признают поражение

Неизвестные детали о победе лыжников на Олимпиаде: Большунов плакал от бессилия 3 дня назад, а Спицов упал, услышав поздравление от тренера

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные