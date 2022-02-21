Александр Большунов: «Эмоций уже нет никаких. Все уже оставил в предыдущие дни»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем состоянии после выступления на Олимпиаде в Пекине.

На прошедших соревнованиях Большунов завоевал пять медалей, в том числе три золотых. На церемонии закрытия он был знаменосцем российской команды.

«Эмоций уже нет никаких. Все уже оставил в предыдущие дни», – сказал лыжник.

Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам

«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду