Вяльбе вручила Большунову и Якимушкину золото и серебро за марафон на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжники и получили медали за масс-старт на -2022 в Пекине.

Медали в рамках церемонии закрытия Олимпиады спортсменам вручила глава Федерации лыжных гонок России ( ) .

Большунов выиграл масс-старт – эта медаль стала для него пятой на Олимпиаде и третьей золотой. Якимушкин завоевал серебро.

Дистанция марафона из-за погодных условий была сокращена с 50 км до 28,4.

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