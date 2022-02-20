Вяльбе вручила Большунову и Якимушкину золото и серебро за марафон на Олимпиаде в Пекине

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Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин получили медали за масс-старт на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Медали в рамках церемонии закрытия Олимпиады спортсменам вручила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе

Большунов выиграл масс-старт – эта медаль стала для него пятой на Олимпиаде и третьей золотой. Якимушкин завоевал серебро.

Дистанция марафона из-за погодных условий была сокращена с 50 км до 28,4. 

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