Вяльбе вручила Большунову и Якимушкину золото и серебро за марафон на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин получили медали за масс-старт на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Медали в рамках церемонии закрытия Олимпиады спортсменам вручила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Большунов выиграл масс-старт – эта медаль стала для него пятой на Олимпиаде и третьей золотой. Якимушкин завоевал серебро.
Дистанция марафона из-за погодных условий была сокращена с 50 км до 28,4.
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