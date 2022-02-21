Елена Вяльбе: «Если в фигурном катании все-таки повысят возрастной ценз, это будет правильно. Тогда у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) поддержала идею поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Сейчас выступать на взрослых соревнованиях можно с 15 лет.

– Думаю, в фигурном катании они все-таки повысят возрастной ценз, и это будет правильно. Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет.

Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99% второго шанса у тебя уже не будет? Даже в художественной гимнастике у спортсмена может быть две-три Олимпиады.

Я не хочу особо обсуждать заявления Томаса Баха, но в его предложении допускать к Играм только совершеннолетних есть резон.

– При этом в новом олимпийском виде спорта скейтбординге в Токио победила 13-летняя девочка.

– Это тоже плохо. У нас же есть юношеские Игры, там они и должны выступать, а уже после — приезжать на взрослые соревнования.

– Получается, на юношеских Играх спортсмены будут показывать результаты выше, чем на взрослых.

– И в лыжных гонках есть такие примеры. Вспомните Сашу Селянинова, он как раз был чемпионом юношеских Игр. Он был похож на Сашку Большунова, такой же мощный.

Но, я считаю, у него голова закружилась от успеха. В таком возрасте они еще дети, психически не окрепли, и он сломался под натиском большого внимания. Он уже не выступает, но мы с ним общаемся, он частенько поздравляет, приятно, – сказала Вяльбе.

В фигурке поднимут возрастной ценз до 17 лет. Какие причины и почему 86% спортсменов за?