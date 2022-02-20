«Если вспомнить, сколько Вяльбе возглавляет ФЛГР и тренеры работают у нее, то что удивляться, что в биатлоне нет такого результата». Исполнительный директор СБР об Олимпиаде

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался о причинах успешного выступления российских лыжников на Олимпиаде в Пекине.

«Я являюсь советником президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), поэтому могу говорить изнутри о системе, но у них есть победы не потому, что они начали вести инстаграм. Лыжники обычные прикольные ребята, так же шутят, так же живут. Да, они не выставляют жизнь напоказ, чтобы не тратить энергию на споры с незнакомыми людьми.

Я хотел бы сказать о системе, которая есть в лыжных гонках и которой нет в биатлоне. Если вспомнить, сколько (Елена) Вяльбе возглавляет ФЛГР, сколько тренеры работают у нее, то что тут удивляться, что в биатлоне нет такого же результата.

С 2011 года все, кто работает в лыжных гонках, продолжают работать. От Олимпиады к Олимпиаде ограняются бриллианты как в тренерском цеху, так и в цеху сервисеров, организаторов, все оттачивается. Любой проект может быть успешным, если он стабилен.

За последние восемь лет сменилось три президента СБР. За прошлый олимпийский цикл сменили пять тренеров в мужской и женской сборных, за этот цикл – два тренера мужской сборной. Говорить о какой-то результате, если тренер не проработал олимпийский цикл – значит говорить ни о чем.

Медаль – это уровень твоей подготовки, а золотая она, серебряная или бронзовая, определяет удача. Для себя мы планировали, что должно быть три медали – в эстафетах. Латыпов еще выиграл бронзу. Да, мы перевыполнили план, но осадок остался», – сказал Пак.

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