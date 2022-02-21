Елена Вяльбе: «Вот и подошли к концу Олимпийские игры. Спасибо Китаю за этот спортивный праздник в такое сложное для всего мира время»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) Елена Вяльбе поблагодарила организаторов Олимпийских игр в Пекине, команду и родителей спортсменов, а также болельщиков.

На Олимпиаде-2022 российские лыжники завоевали 11 медалей.

«Вот и подошли к концу XXIV зимние Олимпийские игры! Спасибо Китаю за этот спортивный праздник в такое сложное для всего мира время!

Огромное спасибо всей нашей команде! Спортсмены, тренеры, сервис, врачи, массажисты, сотрудники Федерации и регионы России – все выложились максимально!

Большое спасибо Олимпийскому комитету России, Министерству спорта России, Центру спортивной подготовки (ЦСП) и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА)!

Но отдельное спасибо хочу сказать родителям спортсменов за таких детей! Низкий им всем поклон!

Уважаемые болельщики! Спасибо всем вам за поддержку, за теплые слова, за то, что верите в нас!» – написала Вяльбе.

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