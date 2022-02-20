Йоханнес Клэбо: «Надеялся на лучшее завершение Олимпиады. Мне опять не удалось завоевать медаль на самой длинной дистанции»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец прокомментировал свое снятие с марафона на Олимпиаде-2022.

Ранее лыжник объяснил, что сошел из-за проблем со здоровьем.

«Два дня назад я сделал этот снимок между посещениями туалета. Я надеялся на лучшее завершение этого турнира... В любом случае, вчера я решил воспользоваться шансом и посмотреть, сможет ли мое тело выдержать гонку, но оно не выдержало.

Конечно, я бы не вышел на старт, если бы в резерве был спортсмен, но его не было. Поэтому я не чувствовал, что занимаю чье-то место, выходя на старт.

Я действительно не знаю, почему возникли такие проблемы с желудком, но, думаю, сейчас это уже не имеет значения. В преддверии этого турнира я сделал все, что мог, чтобы быть максимально подготовленным.

Но, как и на чемпионате мира в прошлом году, и в этот раз мне не удалось завоевать медаль на самой длинной дистанции... Думаю, в следующем году надо будет повторить попытку👊👊» – написал Клэбо.