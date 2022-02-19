Зимятов о золоте Большунова: «Надеюсь, что следующего короля не будем ждать 42 года»

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов оценил победу Александра Большунова в марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Конец Олимпиады. Все ждали этой гонки. Как будто там побывал по эмоциям. Когда сошел Клэбо, все было ясно. Саша в хорошей форме, он готовился конкретно к этой гонке.

Звания короля лыж официально нет. Иностранцы за этим не следят. Я его как король короную! А дальше пусть народ решит. Корона уже готова. Очень красивая, золотая!

Но это не значит, что старого короля в могилу. Он просто старый и больной, а этот молодой и нормальный. Надеюсь, что следующего короля не будем ждать 42 года», – сказал Зимятов.

Неофициальный титул короля лыж получает спортсмен, выигравший гонки на 30 и 50 км на одном из главных стартов – Олимпиаде или чемпионате мира.

Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?

Александр Большунов: «Король лыж? Я так не считаю»