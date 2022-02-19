Юрий Бородавко: «Норвежцы просили сократить дистанцию марафона до 15 км. Мы хотели, чтобы сохранили 50»

Тренер сборной России по лыжным гонкам подвел итоги мужского конькового марафона на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Какие были мысли, когда стало известно, что марафонскую гонку сокращают с 50 км до 30?

– С утра творилось что-то непонятное. Был сильный ветер. Потом выяснилось, что норвежская делегация обратилась с просьбой о сокращении дистанции. Они вообще просили сократить до 15 км.

Мы хотели, чтобы сохранили 50 км. Но было принято решение сократить до 30. Для нас это было не самое радостное известие, поскольку Клэбо способен протерпеть и выдержать 30 км. Были обоснованные опасения.

– В тактическом плане поменяли рисунок или действовали по ситуации?

– По ситуации. Кто-то из соперников во время гонки пытался дергаться, но видно было, что ни к чему хорошему это не приводит.

Наши спортсмены взяли на себя такую тактику, зная по предыдущим гонкам, как организм реагирует на такие рывки. Принцип был – если дергаться, то один раз – на все деньги.

– То есть исключительно на последнем круге, на последней части?

– Да, в заключительной части. Поскольку высота очень тяжелая, кто несколько раз дергается – уже не могут дойти до финиша на высокой скорости.

– А почему не бежал ? Заранее было известно, что он не стартует?

– Да, заранее было определено. Три старта были ему выделены – реализовал полностью. Есть другие спортсмены, которые способны были показывать высокий результат.

– Расскажите, что произошло с , почему он не смог удержаться в группе?

– Трудно сказать. Жалуется на лыжи – на спусковой части не было равной борьбы.

– Менять лыжи он не планировал?

– Изначально мы приняли стратегию стартовать на лучшей паре, поскольку на трассе в 28 км – не было той грязи, которая есть в тепло, лыжи не набирают частиц, мешающих скольжению. Поэтому приняли решение не менять лыжи, – сказал Бородавко.