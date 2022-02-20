Томас Бах – олимпийцам: «Вы поддерживали, обнимали друг друга, несмотря на конфликты между странами. Пусть политических лидеров вдохновит ваш пример солидарности»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к спортсменам во время церемонии закрытия Олимпиады-2022 в Пекине.

«За последние 16 дней мы восхищались вашими выступлениями, каждый из вас старался достичь личной вершины. Мы глубоко тронуты, как вы подбадривали соперников, вдохновляя их показывать свои лучшие качества.

Вы не просто уважали другого, поддерживали друг друга, обнимали друг друга, несмотря на конфликты между странами. Вы преодолели все границы, показав, что в олимпийском сообществе все равны, вне зависимости от того, как мы выглядим, откуда пришли и во что верим.

Объединяющая нас на Олимпиаде сила побеждает все попытки разделять нас. Вы даете миру шанс. Пусть политических лидеров во всем мире вдохновит ваш пример солидарности и миролюбия.

Мы хотим разделить олимпийский дух со всеми спортсменами, которым пандемия помешала воплотить мечту в жизнь, наша душа разрывается, потому что вы не с нами. Но вы всегда будете принадлежать к олимпийскому сообществу», – сказал Бах

Фото дня. Наш фристайлист Илья Буров и украинец Абраменко на подиуме Олимпиады (даже обнялись)