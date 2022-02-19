Александр Жулин: «Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг – нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!»

Заслуженный тренер России Александр Жулин обратился к подписчикам своего инстаграма.

Ранее Жулин опубликовал открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором раскритиковал спортивного чиновника за его позицию по отношению к тренеру Этери Тутберидзе.

«Спасибо всем большое за поддержку! Все-таки россияне – потрясающие люди.

Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг – нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!» – написал Жулин.

«Впечатление, что я нахожусь на войне вместо праздника». Жулин отчитал Баха за то, во что превратились Олимпийские игры

«Камила, прости родителей за красоту и талант. Они не ожидали, что ты поучаствуешь в торжестве маразма». Жулин решил, что терять нечего