Александр Жулин: «Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг – нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Александр Жулин Томас Бах Олимпиада-2022 Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин обратился к подписчикам своего инстаграма. 

Ранее Жулин опубликовал открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором раскритиковал спортивного чиновника за его позицию по отношению к тренеру Этери Тутберидзе. 

«Спасибо всем большое за поддержку! Все-таки россияне – потрясающие люди.

Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг – нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!» – написал Жулин. 

«Впечатление, что я нахожусь на войне вместо праздника». Жулин отчитал Баха за то, во что превратились Олимпийские игры

«Камила, прости родителей за красоту и талант. Они не ожидали, что ты поучаствуешь в торжестве маразма». Жулин решил, что терять нечего

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные