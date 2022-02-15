Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Ступак и Непряева выступят в командном спринте

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16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в лыжных гонках в командном спринте у женщин. За Россию выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Женщины

Командный спринт, классический стиль

Начало полуфиналов – 10:15 по московскому времени, начало финала – 12:15 по московскому времени

Прямая трансляция – Россия 1

Полуфинал 2

1. Юлия СтупакНаталья Непряева (Россия)

2. Майя Далквист – Юнна Сундлинг (Швеция)

3. Кертту Нисканен – Криста Пярмякоски (Финляндия)

4. Тириль Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

5. Катержина Янатова – Петра Хинчикова (Чехия)

6. Катерина Ганц – Люция Скардрни (Италия)

7. Изабела Марциш – Моника Скиндер (Польша)

8. Мелисса Гал – Лена Кентин (Франция)

Полуфинал 1

1. Рози Бреннан – Джесси Диггинс (США)

2. Лаурин ван дер Граф – Надин Фандрих (Швейцария)

3. Эва Уревц – Анамария Лампич (Словения)

4. Катарина Хенниг – Катерина Зауэрбрай (Германия)

5. Тереза Штадлобер – Лиза Унтервегер (Австрия)

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал проходят 4 лучшие команды из каждого забега и 2 команды из быстрейших по времени.

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