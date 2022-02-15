Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Ступак и Непряева выступят в командном спринте

16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в лыжных гонках в командном спринте у женщин. За Россию выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Пекин, Китай
Лыжные гонки
Женщины
Командный спринт, классический стиль
Начало полуфиналов – 10:15 по московскому времени, начало финала – 12:15 по московскому времени
Прямая трансляция – Россия 1
Полуфинал 2
1. Юлия Ступак – Наталья Непряева (Россия)
2. Майя Далквист – Юнна Сундлинг (Швеция)
3. Кертту Нисканен – Криста Пярмякоски (Финляндия)
4. Тириль Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
5. Катержина Янатова – Петра Хинчикова (Чехия)
6. Катерина Ганц – Люция Скардрни (Италия)
7. Изабела Марциш – Моника Скиндер (Польша)
8. Мелисса Гал – Лена Кентин (Франция)
Полуфинал 1
1. Рози Бреннан – Джесси Диггинс (США)
2. Лаурин ван дер Граф – Надин Фандрих (Швейцария)
3. Эва Уревц – Анамария Лампич (Словения)
4. Катарина Хенниг – Катерина Зауэрбрай (Германия)
5. Тереза Штадлобер – Лиза Унтервегер (Австрия)
ПРИМЕЧАНИЕ: в финал проходят 4 лучшие команды из каждого забега и 2 команды из быстрейших по времени.