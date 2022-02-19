Большунов стал первым лыжником, завоевавшим 5 медалей на одной Олимпиаде

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Гунде Сван сборная Норвегии Вегард Ульванг сборная Швеции Петтер Нортуг Бьорн Дэли Олимпиада-2022 Сикстен Йернберг Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Россиянин Александр Большунов стал первым лыжником, завоевавшим пять наград на одних Олимпийских играх.

В Пекине-2022 Большунов завоевал три золота – в скиатлоне, эстафете, марафоне, серебро в «разделке» и бронзу в командном спринте.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане у Большунова было четыре медали. Также четыре награды на одних Играх брали норвежцы Йоханнес Клэбо (2022), Петтер Нортуг (2010), Бьорн Дэли (1992, 1994, 1998), Вегард Ульванг (1992), шведы Гунде Сван (1984) и Сикстен Йернберг (1956).

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные