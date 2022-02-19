Большунов стал первым лыжником, завоевавшим 5 медалей на одной Олимпиаде

Россиянин Александр Большунов стал первым лыжником, завоевавшим пять наград на одних Олимпийских играх.

В Пекине-2022 Большунов завоевал три золота – в скиатлоне, эстафете, марафоне, серебро в «разделке» и бронзу в командном спринте.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане у Большунова было четыре медали. Также четыре награды на одних Играх брали норвежцы (2022), (2010), (1992, 1994, 1998), (1992), шведы (1984) и Сикстен Йернберг (1956).

🥇🥇🥇Большунов выиграл третье золото Олимпиады, но не марафон. Король лыж?