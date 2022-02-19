Якимушкин о серебре в марафоне: «Я просто шел и хотел показать максимальный результат»

Российский лыжник прокомментировал свое выступление в марафоне на в Пекине, где он взял серебро.

«Считаю, что сократить дистанцию – правильно решение. Не знаю, как для Сани, но ни для кого не секрет, что он выиграл бы и 30, и 50 и 70 км. Просто отрыв был бы больше, мы бы доставили ему дискомфорт. Он бы замерз нас ждать», – сказал Якимушкин «Матч ТВ».

«После классики я спросил у тренера, дадут ли мне шанс бежать марафон. Он ответил, что да, без проблем. Возможно, это в какой-это степени меня расслабило. Я просто шел и хотел показать максимальный результат.

Я не рассчитывал, что у меня будет хорошее состояние, но вышел, контролировал ситуацию. Я рад, что в тяжелых моментах сегодня нашел силы, это был даже легкий финиш. Не думал, что Крюгер пропустит меня, а наоборот будет набирать обороты и задавать темп.

Рад, что вернусь домой с медалью», - сказал Якимушкин.

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