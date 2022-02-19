Российский лыжник Артем Мальцев прокомментировал свое выступление в марафоне на Олимпиаде в Пекине, где он стал четвертым.

«Я готовился к дистанции 50 километров, а в итоге 30 километров с такими погодными условиями. Я все контролировал, старался, знал, что будет многое решаться на финише. Четвертое место – самое обидное. Я буду дальше работать и не собираюсь опускать руки.

Я пару раз откатывался назад, сзади не так комфортно идти, там толкучка была. Испытываешь много стресса, когда бежишь где-то сзади. Я старался идти спокойно, получилось, как получилось», – сказал Мальцев.

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