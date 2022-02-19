Спицов о шестом месте в марафоне: «Надеюсь, что пройдет какое-то время, и я отпущу эту гонку. Пока эмоции больше негативные»

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Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал свое выступление в марафоне на Олимпиаде в Пекине, где он стал шестым.

«Не было особой разницы 30 километров или 50 километров бежать. Сегодня были просто тяжелейшие погодные условия. Честно говоря, хотелось намного лучше закончить эту Олимпиаду. К большому сожалению, получилось так же, как и в Корее. Я хотел повторить успех Сочи, шанс был, нас было четверо в группе.

Состояние было хорошее, мышцы работали. Я был уверен, что сегодня есть возможность побороться. В такую погоду у меня плохо работали лыжи.

Исполнилась одна из моих целей. Я стал олимпийским чемпионом, но, к сожалению, окончание немного смазанное. Надеюсь, что пройдет какое-то время, и я отпущу эту гонку. Пока эмоции больше негативные, чем позитивные», – сказал Спицов.

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