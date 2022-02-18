Тереза Йохауг: «Возможность выпить бокал красного вина к еде много значит для меня, чтобы немного отключиться от лыж»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам ответила на вопрос об употреблении алкоголя.

– Тереза, ты читала про тренировочный дневник Нильса ван дер Пула, где он писал, что иногда выпивает по восемь банок пива, чтобы себя мотивировать?

– Да, я читала про это.

– Ты делаешь нечто подобное в качестве мотивации?

– Насколько честна я должна быть сейчас? Я становлюсь все старше. И для меня важно иметь нормальную жизнь рядом со спортом, бережно относиться к моему любимому, семье и друзьям.

Возможность выпить бокал красного вина к еде много значит для меня в плане этого и для того, чтобы немного отключиться от лыж в голове. Но большая разница в том, в какое время года я это делаю. Я не сидела каждый день с вином на предолимпийском сборе в Сейсер Альм. Всему свое время.

Но для меня важно иметь возможность переключиться. Это дает больше энергии для тренировок и других дел. Но в умеренных количествах и для приятного времяпрепровождения, – сказала Йохауг.